Al via giovedì 18 gennaio i campionati italiani di sci per vigili del fuoco

VAL DI FIEMME. Tutto pronto in Val di Fiemme per i Campionati italiani di sci alpino e nordico, snowboard e scialpinismo riservati ai vigili del fuoco. Domani, giovedì 18 gennaio, è in programma la cerimonia di apertura dell’evento, che fino a sabato vedrà oltre 1100 pompieri-atleti provenienti da tutta Italia sfidarsi nelle varie specialità. L’appuntamento è per le 18 con la sfilata per le vie di Cavalese, partendo dalla caserma del locale corpo di vigili del fuoco volontari, il saluto delle autorità, l’alzabandiera e l’accensione del tripode.



Ad anticipare la cerimonia di apertura, il convegno tecnico in programma alle 14:30 presso l’auditorium Canal a Tesero dal titolo “La sicurezza nel settore dei gas liquefatti e gli sviluppi bio e rinnovabili”.



Venerdì mattina l’atteso via delle gare: a partire dalle 9 le piste del Cermis ospiteranno le competizioni di slalom gigante nelle varie categorie, mentre alle 19 sarà il turno dello scialpinismo in località Castelir a Bellamonte. Sabato mattina, alle 8:30, i riflettori si accenderanno sulla gara di fondo e su quella di snowboard che si svolgeranno rispettivamente al Passo Lavazè e sulle piste del Cermis.



Ad organizzare i Campionati, che fanno tappa in Trentino per il secondo anno consecutivo (nel 2023 si sono svolti a Pinzolo e a Madonna di Campiglio), la Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, guidata da Luigi Maturi, attraverso l’apposito comitato organizzatore presieduto dall’ispettore dell’unione distrettuale di Fiemme, Stefano Sandri.