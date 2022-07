Recuperato sulla Marmolada il decimo corpo. Fugatti: “Altre due persone sono state riconosciute”

MARMOLADA. I soccorritori hanno recuperato altri resti delle vittime sotto la frana della Marmolada. A quanto risulta, apparterrebbero ad una decima vittima. Il bilancio è quindi di 10 vittime ed ancora un disperso.



"Abbiamo fatto un riepilogo della tragica situazione. Rispetto ai numeri di ieri la novità è che due persone sono state riconosciute, due cittadini della Repubblica Ceca" ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante il punto stampa a Canazei con il governatore del Veneto, Luca Zaia.















Marmolada: concluse per oggi, 7 luglio, le ricerche via terra 14 operatori con i 2 cani della guardia di finanza specializzati sono rientrati a Canazei al termine delle operazioni di ricerca via terra nell'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada, a valle della colata