BELLUNO. Tre interventi in poche ore hanno impegnato il soccorso in montagna tra il Bellunese e le Dolomiti. Escursionisti e ciclisti si sono trovati in difficoltà in tre diversi episodi, rendendo necessario anche l'intervento dell'eliambulanza.

Il primo allarme è scattato intorno alle 14.20 in Val di Gares, per un escursionista precipitato in un canale. L'uomo, un cinquantaseienne di Valbrenta, in provincia di Vicenza, stava percorrendo con altre due persone il sentiero numero 762 quando, in località Vanediei, è scivolato, finendo nella scarpata laterale dopo un volo di circa 7-8 metri.

La Centrale del 118 è riuscita a geolocalizzarlo e l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto la zona, individuando l'escursionista. Il 56enne è stato raggiunto, imbarellato e recuperato, quindi trasferito in elicottero all'ospedale di Belluno. Per lui si ipotizza un politrauma.

Poco dopo, verso le 16, un secondo intervento ha riguardato due escursioniste di lingua tedesca, di 31 e 37 anni, che si trovavano sul sentiero che dalla Ferrata della Gusela scende verso il Rifugio Cinque Torri. Le due donne hanno contattato i soccorsi spiegando di essere stremate dalla fatica e di non riuscire più a proseguire a piedi.

Per raggiungerle è intervenuta l'eliambulanza, che ha effettuato il recupero con il verricello. Un'operazione resa più delicata dalla posizione delle due escursioniste, che si trovavano in prossimità dei cavi della teleferica del Nuvolau. Una volta recuperate, sono state trasportate al parcheggio di Bai de Dones.

Il terzo intervento ha riguardato invece un ciclista in e-bike, lungo la strada che collega Fodara Vedla a Ra Stua. L'uomo, mentre percorreva la discesa, ha perso il controllo della bicicletta ed è finito contro un albero. Nell'impatto avrebbe perso inizialmente conoscenza.

Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dell'elicottero. Il ciclista è stato preso in carico dall'equipe sanitaria e, dopo le prime cure, trasferito in elicottero all'ospedale di Belluno per gli accertamenti e le cure necessarie.

Una sequenza di interventi che ha richiesto l'impiego dell'elisoccorso in scenari diversi, dalle cadute sui sentieri alle difficoltà legate alla fatica, fino all'incidente durante la discesa in e-bike.