MISURINA. Doppio intervento del Soccorso alpino nella zona di Misurina, dove nella giornata di oggi sono stati soccorsi un escursionista e un ciclista, entrambi impossibilitati a proseguire durante le rispettive escursioni.

Il primo intervento ha riguardato un escursionista israeliano di 43 anni, che si trovava lungo il sentiero Bonacossa e non riusciva più a camminare a causa di uno stiramento al polpaccio. Per raggiungerlo è intervenuto l’elisoccorso Falco 2. Il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato in hovering e, dopo aver raggiunto l’infortunato, è stato issato a bordo insieme all’escursionista. L’uomo è stato quindi preso in carico dall’equipe sanitaria e trasportato all’ospedale di Belluno per le cure del caso.

Nel frattempo, una squadra del Soccorso alpino di Auronzo è stata attivata per prestare supporto all’ambulanza in seguito a un incidente ciclistico. Due ciclisti tedeschi erano partiti in mountain bike da Misurina, affrontando l’itinerario attraverso Col de Varda e il rifugio Città di Carpi.

Durante la discesa verso la Val d’Onge, uno dei due è caduto, riportando un trauma al gomito. Nonostante l’infortunio, i due hanno deciso di proseguire a piedi, riuscendo a raggiungere il Cason de la Crosera, dove sono stati intercettati dai soccorritori.

La squadra del Soccorso alpino ha quindi raggiunto il ciclista ferito e fornito l’assistenza necessaria, accompagnandolo fino al mezzo sanitario per gli accertamenti e le cure.