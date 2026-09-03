CORTINA D’AMPEZZO. Una cordata di due alpinisti austriaci è rimasta bloccata a circa 2.900 metri di quota sulla Tofana di Rozes. L’allarme è scattato verso le 13.30 di oggi, giovedì 3 settembre, dopo che i due scalatori si sono trovati nell’impossibilità di proseguire lungo la Via Eötvös-Dimai.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Falco 2 del Suem, che ha raggiunto la zona e individuato dall’alto i due alpinisti fermi sulla parete. Per recuperarli è stato necessario avvicinare il tecnico di elisoccorso utilizzando un verricello di 50 metri.

Il soccorritore ha quindi raggiunto la cordata e dato il via alle operazioni per portare in salvo i due scalatori. Nonostante la situazione nella quale si erano trovati, entrambi erano illesi e non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

Concluso il recupero sulla Tofana di Rozes, i due alpinisti austriaci sono stati trasportati e lasciati al Rifugio Dibona. L’intervento è stato comunicato dal Soccorso alpino e speleologico Veneto.