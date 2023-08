Due alpinisti bloccati sulla parete sud della Marmolada: recuperati di notte con l'elicottero e cento metri di verricello

Dolomiti / L'intervento

L'allarme è scattato ieri sera, sabato 20 agosto: i due rocciatori avevano perso la traccia sulla via Micheluzzi e sono rimasti incrodati. Il Soccorso alpino, con il supporto del velivolo, ha portato in salvo i due, un altoatesino e un austriaco. Aiutati a scendere nella notte anche due escursionisti sfiniti e in difficoltà nel gruppo del Catinaccio

VIEL DEL PAN Bambina di tre anni cade in un dirupo

MADDALENE Morso da un serpente non riesce più a proseguire

CLIMA Tra vent'anni un mese in meno con neve a duemila metri