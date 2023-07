Lupi, nel Bellunese via libera alla dissuasione con pallini di gomma

TRENTO. La Provincia di Belluno ha ottenuto il via libera dall’Ispra, l’Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale, per l'utilizzo di pallini di gomma sparati contro i lupi, a scopo dissuasivo.

Si tratta di una misura che riguarda gli interventi nei riguardi degli animali che rischiano di diventare "confidenti" per l'abitudine di avvicinarsi a zone abitate o a stalle e in particolare allevamenti.

Dopo l'ok di Roma la Regione Veneto ha dato attuazione al dispositivo, che per ora è limitato a due aree, peraltro assai vaste, della provincia dolomitica: la Valbelluna (la zona che si estende fra il capoluogo e Feltre) e l’Alpago (poco più a sudest). Ma in futuro il perimetro di azione potrebbe estendersi, dato che gran parte della provincia vede la presenza di lupi.

Nel Bellunese ultimamente si segnalano parecchi avvistamenti di lupi: si stima che in zona gli esemplari siano oltre cento.

Le predazioni di animali di allevamento, di conseguenza, aumentano e ora i forestali provinciali avranno a disposizione un'arma in più per cercare di far cambiare abitudini ai lupi che agiscono ripetutamente nelle medesime aree, malgrado gli animali di allevamento siano protetti dal prescritto recinto elettrico alto almeno un metro e mezzo .

Il protocollo di intervento degli agenti forestali, in questi casi, prevede dapprima azioni di natura luminosa e acustica, se non basterà di potrà dunque passare all'uso di pallini di gomma.