NAGO-TORBOLE. È caduto per circa sei metri durante un’esercitazione in falesia, battendo violentemente la schiena. Un soccorritore ligure di 65 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, 18 settembre, mentre partecipava a un addestramento del gruppo Forre del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino in località Passo San Giovanni, nel territorio di Nago-Torbole.

L’incidente si è verificato durante le attività di formazione. Subito dopo la caduta, il 65enne è stato raggiunto e assistito dagli istruttori e dai corsisti presenti, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’intervento dei sanitari. Nonostante l’impatto alla schiena, secondo le prime informazioni l’uomo non avrebbe riportato conseguenze gravi.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.40. La Centrale unica di emergenza ha quindi attivato l’elisoccorso. Dopo la valutazione delle condizioni e la stabilizzazione del ferito, il tecnico di elisoccorso ha provveduto al recupero con il verricello.

Il soccorritore è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti. Le operazioni di soccorso a Passo San Giovanni si sono concluse intorno alle 12.30.