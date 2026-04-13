DRO. Intervento nella notte sul monte Brento, dove due alpinisti lombardi, entrambi sulla trentina, si sono trovati in difficoltà durante il rientro al buio lungo un tratto esposto sopra l’abitato di Dro, nella valle del Sarca. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando i due hanno contattato il numero unico 112 dopo aver perso l’orientamento in una zona delicata del sentiero, caratterizzata da ghiaioni e salti di roccia. I due avevano appena completato la discesa in corda doppia dalla via “L’aspettativa dei monti superiori”, sulla parete est della montagna.



La centrale di emergenza ha attivato la stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino. Valutate le condizioni e l’assenza di feriti, è stato escluso l’intervento dell’elisoccorso, optando per un’operazione via terra.



Sei tecnici sono saliti con un mezzo fuoristrada fino alla base del monte e hanno poi proseguito a piedi lungo il sentiero di accesso. Una volta individuati, i due alpinisti sono stati accompagnati in sicurezza a valle. L’intervento si è concluso intorno all’1 senza conseguenze per le persone coinvolte.