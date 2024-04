Val di Ledro, da giovedì 4 aprile una navetta per garantire agli studenti un rientro a casa più veloce

TRENTO. Da giovedì 4 aprile gli studenti della Val di Ledro potranno usufruire di un servizio navetta che collegherà Molina e l'alta valle, in coincidenza con le normali corse di linea provenienti da Riva del Garda e utilizzate da chi frequenta gli istituti superiori. Il servizio - informa una nota - sarà attivo dal lunedì al sabato (in quest'ultima giornata con meno corse rispetto al resto della settimana).



La soluzione è stata chiesta dall'assessore provinciale ai trasporti Mattia Gottardi e dal sindaco di Ledro Renato Girardi e attivata da Trentino trasporti alla luce della prosecuzione della chiusura della Ss240 della Val di Ledro, interrotta tra Molina e Mezzolago in seguito a un crollo di roccia avvenuto domenica 11 febbraio.



L'unica strada di collegamento percorribile dalle auto e da mezzi con portata inferiore ai 75 quintali è la strada comunale di Pur. Il servizio navetta tra Molina di Ledro e l'Alta Val di Ledro rimarrà attivo fino alla riapertura al transito della statale 240. La partenza è prevista alle 13.12 da Molina in coincidenza con la corsa in partenza da Riva del Garda alle 12.45 (previsti due minibus); ore 13.52 partenza da Molina in coincidenza con la corsa in partenza da Riva del Garda alle ore 13.25 (previsti tre minibus); ore 14.40 partenza da Molina in coincidenza con la corsa in partenza da Riva del Garda alle ore 14.13 (previsti quattro minibus).



Al tempo stesso sarà istituita una nuova corsa diretta nei giorni scolastici dal lunedì al venerdì con tratta Riva del Garda-Arco per Pieve di Bono-Storo via Sarche-Tione con partenza da Riva del Garda alle ore 14.13 con l'impiego di un bus di un vettore privato.