TIROLO. Un freerider veneto di 41 anni è morto sotto una valanga in Tirolo, in Austria. Ieri, nel tardo pomeriggio, durante un fuoripista è stato investito da una slavina larga circa 250 metri sul Marchkopf, nelle Zillertal. Lo sciatore è stato localizzato e recuperato dai soccorritori dopo 30 minuti, sotto 1,60 metri di neve, come riferisce la polizia all'agenzia Apa.



I tentativi di rianimazione sono risultati inutile. L'alpinista è deceduto sul posto. Con lui un 36enne italiano che a sua volta è rimasto travolto, ma sepolto solo parzialmente è riuscito a liberarsi da solo e a lanciare l'allarme. L'uomo ha riportato una ferita alla mano.