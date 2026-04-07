BOLZANO. L'Aiut Alpin Dolomites ha concluso la propria attività invernale avviata lo scorso 6 dicembre. Complessivamente, riferisce l'organizzazione di elisoccorso sono stati effettuati 512 interventi, di cui 80 in condizioni di oscurità con l'ausilio di dispositivi di visione notturna. Gli interventi sono stati effettuati su incarico della centrale provinciale di emergenza 112, utilizzando l'elicottero H 135 T3 di Aiut Alpin Dolomites.



La maggior parte di questi interventi invernali ha riguardato feriti sulle piste da sci; inoltre, sono stati effettuati interventi medici, a favore di sciatori alpinisti, per incidenti durante il tempo libero, sul lavoro e stradali. L'elicottero ha partecipato anche ad operazioni di ricerca. Aiut Alpin Dolomites è stato chiamato sei volte per una valanga; nella base di Pontives, le unità cinofile del Sagf/Guardia di finanza e della Polizia prestano servizio di guardia ogni giorno.



L'Aiut Alpin è intervenuto più frequentemente in Alto Adige (485 interventi), mentre in Trentino gli interventi sono stati 14, a Belluno 12 ed uno in Friuli. Sono stati soccorsi 279 feriti, ma l'elicottero è intervenuto anche per 14 persone decedute (dieci per emergenze mediche e cinque a seguito di lesioni). 201 interventi sono stati effettuati per emergenze mediche; nell'arco dell'intera stagione sono state recuperate otto persone illese.



La maggior parte delle persone soccorse proveniva dall'Italia (286), di cui 128 dall'Alto Adige. 107 provenivano dalla Germania e dall'Austria, 110 da altri Paesi. Ogni giorno, sono stati in servizio un pilota, un addetto al verricello, un anestesista in qualità di medico di emergenza, un soccorritore alpino, un'unità cinofila da valangad e un tecnico elicotterista. Aiut Alpin Dolomites, che sottolinea l'"ottima collaborazione con HELI e la centrale provinciale di emergenza 112", riprenderà l'attività estiva all'inizio di giugno 2026.