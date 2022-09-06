TRENTO. Una coppia trovata in riva al mare, lei con le vene tagliate, sanguinante e incosciente, lui con una dose di barbiturici nello stomaco. È l’ottobre del 1978 e siamo a Nizza, in Costa Azzurra, lungo la celeberrima “Promenade des Anglais”. Sono Cesare e Margherita Patanè, i genitori della piccola Desirè, 5 anni, trovata morta il 29 giugno 1978, a Commezzadura, in val di Sole, ai piedi del campanile della chiesa di Sant’Agata.

I coniugi Patanè, insieme al fratello di Margherita, Mariano, si riconoscono negli insegnamenti di una sorta di setta religiosa che crede fermamente nella reincarnazione. Nella loro follia, propugnano la morte come purificazione, passo necessario per ritornare alla vita più forti e più sapienti. Per questo hanno fatto morire la piccola Desirè, per questo hanno tentato di suicidarsi sul lungo mare di Nizza.

Margherita ci riuscirà, infine, nella stanza di ospedale dove i due vengono ricoverati. Cesare, invece, sopravvivrà all’ennesimo tentativo di togliersi la vita, e finirà per aiutare gli inquirenti a ricostruire una vicenda che ha nell’orrore e nella pazzia i suoi punti fermi: quelli di una famiglia travolta dalla follia di una setta convinta nella reincarnazione e che arriva all’assurdo di sacrificare la figlia di cinque anni, la piccola Desirè Patanè. L’incredibile vicenda di Desirè è uno degli episodi raccontati da Luigi Sardi nel libro «Delitti e misteri in Trentino» edito da Curcu & Genovese e che adesso è diventato un podcast grazie all'intensa interpretazione di Mario Cagol in «Il suono delle pagine».

In questa seconda parte (la terza verrà pubblicate sul nostro sito martedì martedì 13 settembre) Mario Cagol ripercorre le vicende della coppia in Costa Azzurra.

Ma ecco il podcast di Mario Cagol.

Riascolta la prima parte del podcast