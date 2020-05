Che sia l’orso ripreso in video una notte due settimane fa a Calliano o un altro, non si è in grado di dirlo. Di sicuro qualche somiglianza c’è: pure questo è un maschio giovane. E per adesso sembra stare comodo sulle montagne a cavallo tra Trentino e Veneto, in Vallarsa.

Da qualche giorno a Valli del Pasubio la forestale ha una missione: capire chi è il plantigrado che, dopo essere stato intravisto nell’area di Posina, è stato visto e fotografato da un escursionista, Andrea Perin, sul monte Cornetto. Per capirsi, nella zona lungo il sentiero si vede bene l’animale e, sullo sfondo, Campogrosso.

«Beh, io qui ho già i lupi, direi al sindaco Conci di venire a riprenderselo», butta lì Massimo Plazzer, primo cittadino che al netto delle battute da anni fa i conti con la fauna selvatica, senza indugiare in allarmismo ma allo stesso tempo senza minimizzare il problema, che da quelle parti c’è. Per capirne l’entità, basti pensare che durante il lockdown all’albergo Al passo si sono visti entrare in giardino cinque lupi.

Insomma, cosa sono gli animali selvatici, da quelle parti lo sano bene. «Ho subito contattato la forestale - osserva Plazzer - sembra che l’avvistamento sia effettivamente veritiero».

A confermare che l’orso gira da quelle parti è anche il sindaco di Valli del Pausbio, Carlo Bettanin: «È ormai da qualche giorno che gira l’orso, la forestale sta cercando di monitorarlo, ma non ha radiocollare né microchip, si lavora attraverso le impronte e le altre tracce - spiega - sono giorni che è stato visto, tre giorni fa era nell’area di Posina. La forestale dice che si tratta di un maschio giovane, ma non è possibile dire se è il medesimo dell’episodio di Calliano o se è un altro. Certo uno spostamento da Calliano ai nostri boschi sembrerebbe compatibile, ma non lo possiamo sapere. Quello che sappiamo è che non ha fatto danni, per il momento non ha dato alcun problema».

Anche per questo da quelle parti non sembra esserci troppo allarme. «Per ora no. In passato altri orsi avevano dato prova di essere un pericolo. Lui no. Forse avrà preso qualche animale selvatico, ma è rimasto lontano da case e animali domestici».

(Foto di Andrea Perin)