Da lunedì 15 giugno i lavoratori extracomunitari in possesso di regolare permesso di lavoro potrebbero arrivare in Trentino. Ma tale possibilità è subordinata all’approvazione del decreto flussi, che non è ancora stato emanato.



«Coldiretti - afferma il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi - sta sollecitando il governo affinché stringa i tempi sull’approvazione del testo. I lavoratori extracomunitari impiegati in agricoltura potranno svolgere la quarantena attiva imposta dalla normativa direttamente nelle campagne, poiché le attività agricole sono considerate di prima necessità e vengono eseguite in ampi spazi aperti, in grado quindi di garantire il distanziamento del personale e il rispetto delle disposizioni sanitarie. Voglio comunque ricordare che già dal 3 giugno scorso le frontiere sono state aperte a livello comunitario per permettere l’ingresso dei lavoratori. Molti lavoratori residenti nell’area Schengen sono potuti entrare in Trentino per iniziare a lavorare da subito poiché esenti dall’obbligo di quarantena».



Coldiretti ricorda che a livello locale è partito un percorso che ha visto coinvolti l’Ente bilaterale in agricoltura (Ebta) e l’Agenzia del Lavoro con l’obiettivo di avvicinare candidati lavoratori alle imprese. All’interno del portale dell’Agenzia del lavoro è stata attivata una sezione specifica in cui tutti coloro che sono interessati a lavorare in agricoltura possono iscriversi.



Ad oggi i candidati iscritti sono 6.288. Fino ad oggi sono stati contattati 240 lavoratori, di cui 84 già assunti per il dirado dei meleti e la potatura delle vigne, attività che che si svolgono nei mesi di giugno e di luglio. Per quanto riguarda le richieste pervenute per i mesi di agosto e settembre, un periodo caratterizzato dalla raccolta della frutta, a partire dal 15 giugno l’Ebta ha la possibilità di consultare una specifica lista dei lavoratori che si sono resi disponibili.