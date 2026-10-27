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Kaufmann, Differenza Donna: “La sentenza restituisca dignità e giustizia ad Anastasia e Andromeda"
Dopo la richiesta di ergastolo, l'associazione punta il dito su 'mancata protezione'
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Netanyahu alle urne con la moglie invita gli elettori a “votare come si deve”

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Di Segni: "Elezioni in Israele? Ci auguriamo si trovi una situazione equilibrata"

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Serbia, in decine di migliaia a Belgrado per la vittoria della lista studentesca

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Ucraina, raid russo nei pressi di un’università a Kiev a tregua iniziata

27 ottobre 2026
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La distruzione dopo il raid giordano contro la Siria: morti e macerie a Daraa

27 ottobre 2026
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Vance in Montana: “Trump ultimamente nota spesso la fisicità di tutti”

27 ottobre 2026
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Rapina a un anziano a Milano, la polizia arresta un ventenne

27 ottobre 2026
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"Chi ruba sarà ucciso", le minacce choc di un negoziante a Napoli

27 ottobre 2026
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Città del Messico, verso il Giorno dei Morti: la processione delle Catrinas

26 ottobre 2026
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Pavia, sfrattato per un debito non suo: "Vivo in auto con mia moglie"

26 ottobre 2026
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Caro-carburante, a Roma la protesta di tassisti e Ncc

26 ottobre 2026
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Mattarella: "La tutela del Servizio sanitario nazionale è priorità assoluta"

26 ottobre 2026
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