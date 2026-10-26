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Caro-carburante, a Roma la protesta di tassisti e Ncc
Davanti al Mit Loreno Bittarelli e Roberto Massullo (Uri), Francesco Artusa (Sistema trasporti)
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Città del Messico, verso il Giorno dei Morti: la processione delle Catrinas

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Pavia, sfrattato per un debito non suo: "Vivo in auto con mia moglie"

Pavia, sfrattato per un debito non suo: \"Vivo in auto con mia moglie\"
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Mattarella: "La tutela del Servizio sanitario nazionale è priorità assoluta"

Mattarella: \"La tutela del Servizio sanitario nazionale è priorità assoluta\"
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Villa Pamphili, il legale di Kaufmann: "La richiesta di ergastolo era prevedibile"

26 ottobre 2026
Villa Pamphili, il legale di Kaufmann: \"La richiesta di ergastolo era prevedibile\"
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Tifoso aggredito, ora in fin di vita in ospedale: l'appello della sorella

26 ottobre 2026
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Villa Pamphili, requisitoria in Corte d'Assise: chiesto l'ergastolo per Kaufmann

26 ottobre 2026
Villa Pamphili, requisitoria in Corte d'Assise: chiesto l'ergastolo per Kaufmann
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Emergency, nuova missione nel Mediterraneo con Giovanni Soldini

26 ottobre 2026
Emergency, nuova missione nel Mediterraneo con Giovanni Soldini
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Mattarella: "Fake news manipolano già oggi l'informazione"

26 ottobre 2026
Mattarella: \"Fake news manipolano già oggi l'informazione\"
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Mosca si dice aperta ad altre tregue “umanitarie” dopo quella prevista a Oleshky

26 ottobre 2026
Mosca si dice aperta ad altre tregue “umanitarie” dopo quella prevista a Oleshky
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Tajani: "Contributo di tutti sulla manovra, ma senza visione punitiva"

26 ottobre 2026
Tajani: \"Contributo di tutti sulla manovra, ma senza visione punitiva\"
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"Sfrattiamo Manfredi", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti

26 ottobre 2026
\"Sfrattiamo Manfredi\", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti
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Tramontano, il legale della famiglia: “Impagnatiello ha ucciso per ripristinare dominio”

26 ottobre 2026
Tramontano, il legale della famiglia: “Impagnatiello ha ucciso per ripristinare dominio”
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