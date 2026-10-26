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Villa Pamphili, il legale di Kaufmann: "La richiesta di ergastolo era prevedibile"
L'avvocato Foti dopo la requisitoria del pm: "L'accusa è incentrata su un unico imputato"
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Mattarella: "La tutela del Servizio sanitario nazionale è priorità assoluta"

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Tifoso aggredito, ora in fin di vita in ospedale: l'appello della sorella

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Villa Pamphili, requisitoria in Corte d'Assise: chiesto l'ergastolo per Kaufmann

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Emergency, nuova missione nel Mediterraneo con Giovanni Soldini

26 ottobre 2026
Emergency, nuova missione nel Mediterraneo con Giovanni Soldini
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Mattarella: "Fake news manipolano già oggi l'informazione"

26 ottobre 2026
Mattarella: \"Fake news manipolano già oggi l'informazione\"
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Mosca si dice aperta ad altre tregue “umanitarie” dopo quella prevista a Oleshky

26 ottobre 2026
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Tajani: "Contributo di tutti sulla manovra, ma senza visione punitiva"

26 ottobre 2026
Tajani: \"Contributo di tutti sulla manovra, ma senza visione punitiva\"
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"Sfrattiamo Manfredi", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti

26 ottobre 2026
\"Sfrattiamo Manfredi\", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti
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Tramontano, il legale della famiglia: “Impagnatiello ha ucciso per ripristinare dominio”

26 ottobre 2026
Tramontano, il legale della famiglia: “Impagnatiello ha ucciso per ripristinare dominio”
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Il nuovo Sportello Giovani del Trentino: parla Francesca Gerosa

26 ottobre 2026
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Agricoltura: Lollobrigida, "Mantenere strumento per aiutare agricoltori in caso di calamità naturali"

26 ottobre 2026
Agricoltura: Lollobrigida, \"Mantenere strumento per aiutare agricoltori in caso di calamità naturali\"
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Ucraina: Commissione, "Ue sarà presente ai negoziati tecnici per la fine della guerra"

26 ottobre 2026
Ucraina: Commissione, \"Ue sarà presente ai negoziati tecnici per la fine della guerra\"
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