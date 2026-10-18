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Il secondo giorno dell'Aeronautica Militare Balloon Cup
Il volo della formazione Legend e l'incontro con gli astronauti
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Sale la tensione a Tirana, ieri molotov contro la Banca centrale e la Corte suprema

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Messico, la parata degli “alebrijes” colora la capitale verso il Giorno dei Morti

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Proteste a Parigi, guerriglia contro il caro vita: record di 855 fermi

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Parte dal parco delle Albere la Pink Parade, corsa per la lotta contro i tumori femminili

18 ottobre 2026
Parte dal parco delle Albere la Pink Parade, corsa per la lotta contro i tumori femminili
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Il padiglione “Aeronautica e Spazio” dell’Aeronautica Militare Balloon Cup

18 ottobre 2026
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Proteste in Francia, incendiato e distrutto in gran parte il municipio di Limoges

18 ottobre 2026
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Napoli, manifestazione per il diritto alla sicurezza

17 ottobre 2026
Napoli, manifestazione per il diritto alla sicurezza
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Migliaia in piazza a Roma per lavoro, pace e Costituzione

17 ottobre 2026
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Caro-carburanti, camion fermi sulla Statale 18 in Calabria

17 ottobre 2026
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Roma, papa Leone lascia il Policlinico Gemelli

17 ottobre 2026
Roma, papa Leone lascia il Policlinico Gemelli
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Giornata di fuoco in tutta la Francia alle proteste contro il “carovita”

17 ottobre 2026
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I nuovi Gilet Gialli e gli studenti manifestano a Marsiglia contro il caro vita

17 ottobre 2026
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