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Sale la tensione a Tirana, ieri molotov contro la Banca centrale e la Corte suprema
Al quinto giorno di scontri la protesta dilaga: “Rama se ne vada”
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Il Papa: “Riprenderò le attività gradualmente”

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Colonna di fumo nero su San Pietroburgo dopo attacco ucraino al terminal petrolifero

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Il Vaticano si prepara per il primo Angelus del Papa dopo l'operazione

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Scontri a Milano, Silvia Salis: "Istanze legittime, ma la violenza è da condannare"

18 ottobre 2026
Scontri a Milano, Silvia Salis: \"Istanze legittime, ma la violenza è da condannare\"
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Messico, la parata degli “alebrijes” colora la capitale verso il Giorno dei Morti

18 ottobre 2026
Messico, la parata degli “alebrijes” colora la capitale verso il Giorno dei Morti
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Proteste a Parigi, guerriglia contro il caro vita: record di 855 fermi

18 ottobre 2026
Proteste a Parigi, guerriglia contro il caro vita: record di 855 fermi
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Parte dal parco delle Albere la Pink Parade, corsa per la lotta contro i tumori femminili

18 ottobre 2026
Parte dal parco delle Albere la Pink Parade, corsa per la lotta contro i tumori femminili
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Il secondo giorno dell'Aeronautica Militare Balloon Cup

18 ottobre 2026
Il secondo giorno dell'Aeronautica Militare Balloon Cup
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Il padiglione “Aeronautica e Spazio” dell’Aeronautica Militare Balloon Cup

18 ottobre 2026
Il padiglione “Aeronautica e Spazio” dell’Aeronautica Militare Balloon Cup
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Proteste in Francia, incendiato e distrutto in gran parte il municipio di Limoges

18 ottobre 2026
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Napoli, manifestazione per il diritto alla sicurezza

17 ottobre 2026
Napoli, manifestazione per il diritto alla sicurezza
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Migliaia in piazza a Roma per lavoro, pace e Costituzione

17 ottobre 2026
Migliaia in piazza a Roma per lavoro, pace e Costituzione
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