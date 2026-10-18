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Ceuta, la polizia spagnola allontana un gruppo di migranti
Erano presso una zona industriale, ora sono in un centro di accoglienza temporaneo
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Caso David Rossi, Giletti: "Mussari mandante di quello che è un omicidio"

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Il chirurgo che ha operato il Papa: "Recupero pieno in un paio di settimane"

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Milano, nuove violenze in centro: danni a negozi e arredi urbani

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Jenna Ortega cambia pelle dopo Mercoledì con “Klara e il Sole”, ora è un’androide

18 ottobre 2026
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In Abruzzo l'inusuale mondiale di papere galleggianti

18 ottobre 2026
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Il monte Faito a Introdacqua si “colora” con il foliage autunnale

18 ottobre 2026
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Papa Leone torna a pronunciare l’Angelus, l'emozione dei fedeli

18 ottobre 2026
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Il Papa: “Riprenderò le attività gradualmente”

18 ottobre 2026
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Colonna di fumo nero su San Pietroburgo dopo attacco ucraino al terminal petrolifero

18 ottobre 2026
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Il Vaticano si prepara per il primo Angelus del Papa dopo l'operazione

18 ottobre 2026
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Scontri a Milano, Silvia Salis: "Istanze legittime, ma la violenza è da condannare"

18 ottobre 2026
Scontri a Milano, Silvia Salis: \"Istanze legittime, ma la violenza è da condannare\"
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Sale la tensione a Tirana, ieri molotov contro la Banca centrale e la Corte suprema

18 ottobre 2026
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