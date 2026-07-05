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Festeggiamenti 4 luglio, Trump elogia il popolo Usa e attacca i comunisti
Il discorso del presidente degli Stati Uniti ieri sera dal palco del National Mall, a Washington
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Incendio vicino a Nîmes, un muro di fumo incombe su Lédenon

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Il mito di Capri e i 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra in mostra

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Per la siccità il Trasimeno arretra di 1,70 metri, sparisce il porto di San Feliciano

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Il Pride sbarca sul Monviso "per scalare la montagna dei pregiudizi"

5 luglio 2026
Il Pride sbarca sul Monviso \"per scalare la montagna dei pregiudizi\"
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Ucciso a coltellate a Palermo, un'altra persona barricata in casa

5 luglio 2026
Ucciso a coltellate a Palermo, un'altra persona barricata in casa
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Il Papa: “Prego per le vittime del terremoto e per il popolo venezuelano”

5 luglio 2026
Il Papa: “Prego per le vittime del terremoto e per il popolo venezuelano”
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Ridley: "La discriminazione riguarda tutti, non basta essere preoccupati"

5 luglio 2026
Ridley: \"La discriminazione riguarda tutti, non basta essere preoccupati\"
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Incidente in A22, una persona ferita

5 luglio 2026
Incidente in A22, una persona ferita
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L'entusiasmo degli appassionati alla World Ducati Week 2026

5 luglio 2026
L'entusiasmo degli appassionati alla World Ducati Week 2026
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Washington, un allerta maltempo interrompe i festeggiamenti per il 4 luglio

5 luglio 2026
Washington, un allerta maltempo interrompe i festeggiamenti per il 4 luglio
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Concerto di Ultimo, il primo brano è "Pianeti"

5 luglio 2026
Concerto di Ultimo, il primo brano è \"Pianeti\"
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Ultimo si emoziona alla vista dall'alto del pubblico che lo attende

5 luglio 2026
Ultimo si emoziona alla vista dall'alto del pubblico che lo attende
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