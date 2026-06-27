STREMBO. Una colata detritica si è verificata nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, in val Genova, dove il Rio Dosson si è improvvisamente ingrossato a causa di un violento temporale, trascinando a valle fango e massi. Il materiale ha invaso la strada di fondovalle, interrompendo la viabilità verso la parte alta della valle.

Al momento non risultano persone ferite o disperse. Oltre un settantina di escursionisti e visitatori è però rimasto temporaneamente bloccato nella zona a monte, in direzione del rifugio Bedole.

La Protezione civile del Trentino ha attivato immediatamente il dispositivo di emergenza, coinvolgendo il Servizio geologico, il Servizio Bacini montani, i vigili del fuoco permanenti e i corpi volontari di Pinzolo, Carisolo e Strembo, con il coordinamento dell'ispettore del Distretto delle Giudicarie. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Alpino, che ha assistito gli escursionisti nell'attraversamento in sicurezza del tratto interessato dalla colata, ormai esaurita.

Per consentire le verifiche tecniche e gli interventi di ripristino, nella giornata di domani l'accesso alla medio-alta val Genova resterà chiuso ai mezzi privati.