CINTE TESINO. Per la comunità "fintanaffa" è una vera e propria chicca. Da qualche mese, infatti, nel cuore del paese ha aperto una piccola osteria, una realtà che torna a rivivere dopo anni di gloria passata e, successivamente, altrettanti anni in cui l'attività era cessata.



Si chiama "Zint Hostaria", una storia che merita di essere raccontata. Una sfida che Davide Del Medico e Valentina Mazzola decidono di affrontare nel giugno dello scorso anno e che dal mese di dicembre si arricchisce anche del servizio di cucina. Una piccola realtà che, in questi mesi, ha messo radici nel più piccolo comune del Tesino puntando su un menù semplice e incentrato su una cucina più ampia di quella regionale.



Proponendo piatti ispirati alla tradizione romanesca, grazie al contributo dello chef Antonio Pisanti, con contaminazioni venete, come le origini dei nuovi proprietari. Un'idea, quella di Davide Del Medico, friulano di origine ma trapiantato in Veneto, che nasce da lontano. Esattamente nel 2021 quando arriva in Tesino per aprire e gestire il Parco Avventura (Adventure Dolomiti) realizzato dal Comune di Cinte Tesino ed inserito nel magico contesto del "bosco delle fate".



I monti del Trentino e del Tesino Davide Del Medico li conosce da più di trent'anni ed a Cinte ha realizzato un parco avventura unico nel suo genere che lo ha portato in breve tempo ad avere un notevole gradimento da parte di residenti e turisti. Dal parco avventura alla Zint Hostaria, due iniziative rese possibili grazie alla piena disponibilità del Comune e del sindaco Leonardo Ceccato che, con impegno e professionalità, ha accompagnato Davide e Valentina in questa loro nuova avventura. «Con loro c'è un bel rapporto di amicizia - ci racconta il sindaco - così unico che ho avuto anche la grande soddisfazione di celebrare in municipio le loro nozze».



Zint Hostaria è il frutto del duro lavoro di Davide e Valentina, dell'impegno dell'amministrazione comunale ma anche del calore dei cittadini di Cinte e di tutto il Tesino che si sono sempre prodigati per dare una mano alla realizzazione di questo bel sogno. Ogni piatto nasce con grande attenzione al gusto e alla genuinità e il cibo è accompagnato da un'accurata selezione di vini italiani grazie al contributo del barman Davide Bronzato. Zint Hostaria è il luogo ideale per chi cerca una cucina sincera, fatta di sapori veri, in un contesto autentico dove l'ospitalità calda e accogliente ti fa sentire come a casa.



Una zona, il Tesino, dove più di una cinquantina di nuove famiglie ha deciso di mettere radici grazie agli incentivi messi in campo dalla Provincia per rivitalizzare gli immobili nei centri abitati a rischio di abbandono. Più di una decina le domande che hanno interessato il paese di Cinte, le altre equamente suddivise tra le due comunità "castelaze" e "pievaraze".