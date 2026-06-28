BORGO VALSUGANA. Violenta lite nella serata di venerdì in via Hippoliti, a Borgo Valsugana, tra due uomini stranieri residenti rispettivamente in Bassa Valsugana e a Trento. Lo scontro, nato per futili motivi, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e di Trentino Emergenza.

I militari hanno identificato entrambi i contendenti. Tutti e due hanno riportato lievi lesioni, mentre uno è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Lorenzo. La sindaca Martina Ferrai ha invitato i cittadini a chiamare sempre il 112 in presenza di episodi di violenza.



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