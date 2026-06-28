LEVICO TERME. Il Comune di Levico Terme interviene dopo le notizie diffuse nelle ultime ore sui risultati della campagna Goletta dei Laghi, promossa da Legambiente, invitando cittadini e turisti a fare riferimento esclusivamente ai controlli ufficiali sulla qualità delle acque di balneazione del Lago di Levico.

L'amministrazione comunale sottolinea di prendere «molto seriamente ogni segnalazione riguardante la qualità delle acque e la tutela della salute pubblica», ricordando però che i controlli ufficiali sono affidati ad ASUIT, che effettua monitoraggi periodici attraverso un laboratorio accreditato.

Secondo il Comune di Levico Terme, i campionamenti effettuati da ASUIT nei giorni immediatamente successivi a quelli realizzati da Legambiente hanno confermato una situazione pienamente conforme ai limiti di legge. Le analisi hanno infatti rilevato valori microbiologici estremamente bassi: Enterococchi intestinali pari a 0 MPN/100 mL ed Escherichia coli compreso tra 0 e 2 MPN/100 mL. Dati che, evidenzia l'amministrazione, risultano in linea con tutti i monitoraggi ufficiali effettuati negli ultimi anni sul Lago di Levico.

Pur definendo rassicuranti questi risultati, il Comune di Levico Terme ha chiesto ad ASUIT di effettuare ulteriori approfondimenti e nuovi campionamenti, con l'obiettivo di verificare ogni eventuale anomalia e garantire la massima tutela della salute pubblica.

L'amministrazione esprime inoltre sorpresa per la diffusione di notizie ritenute allarmistiche prima di un confronto con il Comune di Levico Terme e con le autorità sanitarie competenti, osservando come lo stesso comunicato di Legambiente indichi la necessità di ripetere le analisi per confermare i risultati e individuarne l'eventuale origine.

Il Comune di Levico Terme invita infine cittadini e ospiti a fare riferimento ai dati ufficiali e alle comunicazioni degli enti competenti, assicurando che continuerà a seguire la situazione con la massima attenzione e a informare tempestivamente la popolazione sugli esiti dei nuovi controlli sul Lago di Levico. La tutela della salute, dell'ambiente e una corretta informazione, conclude l'amministrazione, restano le priorità.