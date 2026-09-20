PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Un nuovo presidio a circa 3mila metri di quota, nel cuore delle Pale di San Martino. È stato inaugurato sabato 19 settembre il nuovo bivacco Fiamme Gialle sul Cimon della Pala, nell’ambito dell’Esercitazione “Fiamme Gialle 2026” della Scuola Alpina della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia ha partecipato il comandante della Scuola Alpina, generale Sergio Giovanni Lancerin. Il nuovo bivacco nasce da un progetto promosso dalla Sezione CAI Fiamme Gialle attraverso un concorso dedicato al rifacimento di tre strutture. La proposta vincitrice è quella dell’architetto Raffaele Cetto.

Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri Un nuovo rifugio a 3mila metri

La struttura, modulare e prefabbricata, è stata progettata per affrontare le particolari condizioni dell’alta quota, puntando su sicurezza e funzionalità e limitando l’impatto sul paesaggio. Alla realizzazione hanno collaborato, tra gli altri, Scuola Alpina della Guardia di Finanza e Provincia autonoma di Trento, con il coinvolgimento degli enti locali.

Il nuovo manufatto prende il posto dello storico bivacco del 1967, rimasto sul Cimon della Pala per oltre mezzo secolo. La vecchia struttura non è andata perduta: è stata trasferita sulla terrazza del Muse di Trento, dove è oggi visitabile.