TRENTO. Un operaio di 51 anni è rimasto ferito, nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere stato travolto da un portone.

È successo intorno alle 14,50 allo stabilimento industriale Silvelox, specializzato proprio nella produzione di portoni basculanti, a Castelnuovo, in Valsugana.

L’uomo è finito con la gamba sinistra sotto il portone, cadutogli addosso: ha riportato o schiacciamento dell’arto. L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivati i soccorritori con l’ambulanza, mentre da Trento di alzava in volo l’elicottero con l’équipe di emergenza.

Sul posto anche i carabinieri di Roncegno mentre sono stati allertati gli ispettori del lavoro.

L’uomo, una volta ricevute le prime cure sul posto, è stato portato al Santa Chiara in codice rosso.