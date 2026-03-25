TORCEGNO. Un’auto ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, a Torcegno. L’episodio si è verificato alle 14.47 e, fortunatamente, non si registrano feriti. A dare l’allarme è stata la proprietaria della vettura, una Volkswagen, che dopo essere arrivata a casa e aver parcheggiato ha notato del fumo uscire dal mezzo.



Nel giro di pochi istanti le fiamme hanno avvolto l’auto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La conducente è riuscita ad accorgersi subito di quanto stava accadendo e a mettersi in sicurezza, evitando conseguenze personali. L’incendio ha quindi interessato il veicolo quando questo si trovava già fermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Torcegno.