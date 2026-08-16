SAN MARTINO DI CASTROZZA. Un temporale improvviso le ha sorprese quando mancavano appena un centinaio di metri all’uscita della ferrata Bolver Lugli, nel gruppo delle Pale di San Martino. Tre escursioniste norvegesi, tutte classe 2001, sono state recuperate nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, a circa 2.900 metri di quota. Erano illese, ma spaventate e impossibilitate a proseguire autonomamente.

Le tre giovani, sorprese dal maltempo, per allontanarsi dal cordino metallico durante il temporale si erano slegate e avevano trovato riparo all’interno di una nicchia. Poco dopo le 18 hanno chiamato il Numero unico per le emergenze 112, spiegando di non essere più in grado di continuare verso il Bivacco Fiamme Gialle, che avrebbero dovuto raggiungere secondo il loro programma.

La Centrale unica di emergenza ha quindi richiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico si sono messi a disposizione in piazzola. Le condizioni meteorologiche hanno però impedito agli elicotteri di Trentino Emergenza di decollare da Mattarello e raggiungere il Primiero.

È stato così attivato l’elicottero Pelikan di Bressanone, che ha potuto raggiungere la zona sfruttando una finestra di miglioramento del meteo. Dopo essere atterrato in piazzola, ha imbarcato un soccorritore della Stazione San Martino di Castrozza e si è diretto verso la ferrata.

Individuate le tre escursioniste, i soccorritori sono stati calati con il verricello e hanno recuperato le giovani insieme ai loro zaini. Le tre donne sono state quindi trasportate a valle e affidate agli operatori del Soccorso Alpino. L’intervento si è concluso intorno alle 20.20.