PIEVE TESINO. Momenti di apprensione oggi, 6 giugno, nella zona di Forcella Quadrata, sotto Cima Tolve, dove un escursionista di 28 anni è rimasto coinvolto in un incidente lungo un sentiero di montagna.

Il giovane, di nazionalità italiana, stava percorrendo il tracciato quando è scivolato, uscendo dal sentiero e precipitando per circa 40 metri lungo il pendio. L'allarme è stato lanciato immediatamente e la macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti.

Da Trento è decollato l'elicottero con a bordo il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria, mentre tre operatori della stazione Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto la zona via terra per collaborare alle operazioni.

L'elicottero ha sbarcato i soccorritori in hovering. Dopo le prime cure sul posto, il 28enne, sempre cosciente, è stato recuperato con il verricello e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso per gli accertamenti e le cure necessarie. L'intervento si è concluso attorno alle 15 con il rientro alla base delle squadre impegnate nel soccorso.