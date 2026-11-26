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BORGO VALSUGANA. Un nuovo episodio di violenza ai danni degli operatori sanitari, questa volta al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Valsugana, riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale. A intervenire, oggi, giovedì 26 novembre 2026, è la Cisl Fp del Trentino, che sollecita l’attuazione immediata delle misure concordate con la Provincia.
«Siamo profondamente preoccupati per l’ennesimo episodio di aggressione ai danni degli operatori sanitari. Ai lavoratori coinvolti esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza», dichiarano Giuseppe Pallanch, segretario generale della Cisl Fp Trentino, Sandro Pilotti, responsabile del settore sanità, e Walter Dalvai, referente sindacale del presidio ospedaliero di Borgo.
La richiesta è quella di dare seguito agli impegni assunti durante il confronto con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, garantendo la presenza delle forze di polizia in tutti gli ospedali trentini, compresi quelli periferici.
«Non possiamo continuare a registrare episodi di violenza senza accelerare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Non aspettiamo che accada qualcosa di ancora più grave», sottolineano i sindacalisti, ribadendo la necessità di assicurare gli stessi livelli di sicurezza in tutte le strutture sanitarie del territorio provinciale.
L’appello è rivolto alla Provincia, alla direzione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino e alle autorità competenti affinché si proceda con urgenza.
«Chi quotidianamente si prende cura della salute dei cittadini deve poter lavorare in serenità e sicurezza. La solidarietà è doverosa, ma non basta. Ora servono fatti. La sicurezza dei lavoratori non può più attendere», conclude il sindacato.