SAN MARTINO DI CASTROZZA. Un'escursionista italiana sulla settantina è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi dopo essere scivolata sul sentiero che conduce al Rifugio Velo della Madonna, a circa 2.300 metri di quota. La donna è precipitata per una decina di metri oltre il tracciato, riportando un trauma alla caviglia.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato intorno alle 13. La Centrale Unica di Emergenza ha inviato l'elicottero e ha attivato la stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, con tre operatori pronti a intervenire.

L'elicottero ha fatto base al rifugio, consentendo all'equipe sanitaria di raggiungere rapidamente l'infortunata. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Cavalese per gli accertamenti e le cure del caso.