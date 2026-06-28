TELVE VALSUGANA. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno, lungo la provinciale 110 tra Telve Valsugana e Borgo Valsugana. Per cause in corso di accertamento due automobili si sono scontrate frontalmente, facendo scattare un imponente intervento dei soccorsi.

Le conseguenze più serie sono state riportate da una donna di 43 anni e dal suo bambino di un anno, entrambi trasportati in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Altre tre persone coinvolte, un uomo di 51 anni, una donna di 37 anni e un ragazzo di 14 anni, sono state invece accompagnate in ambulanza all'ospedale di Borgo Valsugana.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana e Telve, il personale sanitario di Trentino Emergenza, la Croce Rossa e la polizia locale della Bassa Valsugana e Tesino, incaricata di ricostruire l'esatta dinamica del violento frontale.