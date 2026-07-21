TRENTO. Presentato a San Martino di Castrozza il cantiere del nuovo collegamento funiviario con il Passo Rolle. L'opera, finanziata dalla Provincia tramite Trentino Sviluppo, prevede un investimento di circa 55 milioni di euro per la realizzazione di due cabinovie integrate, con veicoli da dieci posti, lungo un tracciato di 4,6 chilometri. Il sistema, articolato in 4 stazioni principali, permetterà di raggiungere il Passo Rolle da Bellaria in 13 minuti, senza cambiare cabina, collegando in modo stabile le aree di Tognola, Ces, Val Cigolera e Passo Rolle in un unico carosello sciistico. L'impianto avrà una capacità di 1.500 persone all'ora, incrementabile fino a 1.800, e sarà utilizzabile sia in estate che in inverno.

Cuore del nuovo sistema sarà a Prà delle Nasse, con un centro servizi su due livelli con biglietteria, info point, noleggio, scuola di sci, attività commerciali e ristoro. La conclusione dei lavori e la messa in esercizio sono previste nel 2029.

"Il collegamento rappresenta un investimento di lungo periodo ed è il risultato di un percorso complesso, costruito attraverso il confronto con gli enti locali e con tutti i soggetti coinvolti", ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Unire le due aree significa rendere il comprensorio più completo, moderno e competitivo, migliorando l'esperienza degli sciatori e creando nuove opportunità anche per la stagione estiva", ha detto l'assessore al turismo, Roberto Failoni.

L'avvio del cantiere conclude un percorso avviato nel 2015: la gara, bandita da Apac per conto di Trentino Sviluppo, è stata aggiudicata nel 2024 al raggruppamento guidato da Leitner Spa, di cui fanno parte anche Collini Lavori Spa, Misconel Srl e Grisenti Srl, insieme agli studi e ai professionisti coinvolti nelle attività tecniche. L'intero procedimento è stato coordinato da Trentino Sviluppo con il contributo delle strutture provinciali competenti in materia ambientale, paesaggistica, forestale, idraulica, archeologica, viabilistica e di protezione civile.