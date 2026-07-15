SAN MARTINO DI CASTROZZA. Oltre 16 milioni di euro per ridisegnare il futuro dell'Alpe Tognola e rafforzare la competitività del comprensorio di San Martino di Castrozza - Passo Rolle. È il piano di investimenti annunciato da Funivie Seggiovie San Martino, uno dei più rilevanti nella storia della società, che punta su innovazione, sostenibilità ambientale ed efficienza degli impianti.

Il progetto riguarda in particolare il versante Scandola-Conca, dove le attuali due seggiovie triposto fisse saranno sostituite da un'unica seggiovia a sei posti ad agganciamento automatico. Il nuovo impianto avrà una portata di 2.650 persone all'ora, una lunghezza di 1.324 metri e consentirà di percorrere il tracciato in poco più di quattro minuti. L'intervento permetterà anche di ridurre il numero delle stazioni da quattro a due e dei sostegni da 33 a 10, con un minore impatto sul territorio.

«È un investimento ambizioso che unisce innovazione, tecnologia, sostenibilità e razionalizzazione del territorio all'interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino», sottolinea l'amministratrice delegata Valeria Ghezzi, anche presidente di Anef.

Il piano comprende inoltre la riqualificazione delle piste Scandola e Conca, il prolungamento di quest'ultima per oltre 700 metri con un nuovo collegamento diretto, una variante verso lo Snowpark, il potenziamento dell'area boardercross che diventerà la nuova "Dolomia Funslope" e la realizzazione della nuova pista Larici.

Previsto anche il completo rinnovamento del San Martino Snowpark, che sarà spostato e dotato di un sistema di innevamento dedicato, insieme a un importante intervento sull'innevamento programmato dell'intero versante. Saranno infatti realizzati una nuova linea di adduzione dell'acqua, il potenziamento delle sale pompe e installati 30 nuovi generatori di neve.

Tra le novità figura anche il nuovo Skibar Scandola, che sorgerà alla partenza della seggiovia con una terrazza panoramica esposta a sud.

Secondo la società, tutti gli interventi saranno eseguiti nel rispetto dell'ambiente, senza interessare le aree umide e le torbiere presenti nella zona. La maggior parte delle opere sarà completata nel 2026, mentre alcuni interventi secondari potranno concludersi nel 2027. L'obiettivo è rendere il versante Scandola-Conca uno dei punti di riferimento della skiarea di San Martino di Castrozza - Passo Rolle, migliorando qualità dell'offerta e sostenibilità del comprensorio.