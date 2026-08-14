PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento il motociclista di 26 anni rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 agosto, lungo la strada provinciale che conduce verso passo Cereda.

Il giovane, un turista veneto di 26 anni, è rimasto coinvolto in una caduta autonoma mentre percorreva la SP 347 in direzione del passo. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nell’incidente.

Nessuno ha assistito alla caduta. A trovare il motociclista a terra, sull’erba all'esterno della sede stradale, sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente dato l’allarme e richiesto l'intervento dei soccorsi.

Da Trento è quindi decollato l’elicottero di soccorso, mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Primiero. L’eliambulanza è atterrata sulla strada e l’équipe sanitaria ha prestato le prime cure al 26enne.

Vista la gravità delle condizioni, il motociclista è stato trasportato in elicottero in codice rosso al Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale di Primiero, che ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.