CINTE TESINO. A Monte Mezza Adam Piggott ci è arrivato alcuni anni fa. «Questo posto è bellissimo, qui c'è una comunità viva, persone simpatiche, disponibili e cordiali. Ma, soprattutto, l'ambiente ideale dove vivere e mettere radici». Australiano, 55 primavere sulle spalle, abita a Maso Canela, a 1.300 metri di altezza, sulla montagna di Cinte Tesino dove, complice anche la calda estate e le condizioni climatiche, quest'anno è riuscito a realizzare una piccola impresa. Coltivare e mangiare l'anguria.

«Proprio così. Nei mesi scorsi ho acquistato delle piantine a Borgo e le ho messe a dimora vicino a casa. La prima anguria raccolta non era buona, poco matura. La seconda, però - ci racconta - era tutta un'altra cosa: davvero buona, dolce e succosa. Una anguria di medie dimensioni, mangiata e condivisa in compagnia di amici».

A Monte Mezza, in questo periodo, solitamente si raccolgono i funghi ma quest'anno, dopo i mesi estivi con temperature davvero elevate, al posto dei miceti (che ancora si fanno attendere) sono maturate le angurie. Un fatto decisamente insolito, complice il gran caldo, anche se di angurie coltivate nell'orto di casa se ne sono già mangiate diverse, nelle scorse settimane, in varie case del fondovalle in Valsugana.

Adam Piggott è arrivato in Italia ed in Trentino negli anni '2000. «Proprio così. Per molti anni ho lavorato in Val di Sole, nel settore del rafting, quasi un decennio - ci racconta - poi ho deciso di andare a lavorare all'estero, in Arabia Saudita».

Come è arrivato a Cinte Tesino? «Subito dopo il Covid mi ha chiamato un amico chiedendomi se volevo venire a lavorare all'Adventure Dolomiti, il parco avventura che si trova in paese. Ho accettato con entusiasmo ed è stata una delle decisioni più belle che abbia fatto nella mia vita».

E non è finita. Da qualche anno, infatti, Adam ha aperto anche una azienda. «Proprio così. Si trova a Borgo e ci occupiamo del confezionamento in lattina per conto terzi di diverse bevande: dal vino al caffè freddo, dal tè alle tisane fino ai drink ed ai cocktail».

Si chiama Canning Italia srl ed è una delle poche realtà che in Italia si occupa di questo settore. «Ci occupiamo di tutti noi, dalla A alla Z. Stocchiamo le forniture, preleviamo il prodotto dal cliente, lo trasportiamo nella nostra sede produttiva in via per Olle, lo confezioniamo accuratamente e rispediamo a lattina finita».

Una start-up con macchinari di ultima generazione studiati per riempire e sigillare in doppia chiusura le lattine in alluminio. «Questa è la nuova frontiera del packaging - ci confida Adam - sempre più popolare in Italia e all'estero».

In Valsugana e in Tesino questo 55enne australiano ha deciso di mettere radici. Dopo aver girato il mondo, qui ha trovato il posto ideale per vivere (in località Monte Mezza, a Cinte Tesino) e lavorare, con la sua nuova attività a Borgo. E, nel tempo libero, coltivare angurie a 1.300 metri di altezza. Dolci e succose, come ci ha raccontato. Peccato non averle assaggiate, sarà per la prossima volta.