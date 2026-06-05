VIGOLANA. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 5 giugno, lungo la Sp1 Dir sull'altopiano della Vigolana, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Nello scontro sono state coinvolte complessivamente quattro persone. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nessuno avrebbe riportato ferite gravi.

Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno prestato assistenza agli occupanti dei veicoli coinvolti e verificato le loro condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e gestire la circolazione durante le operazioni di soccorso.