TRENTO. Si è fermato per sempre il cuore di Danilo Trentin, l’imprenditore di 63 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 15 aprile in un cantiere a Borgo Valsugana. L’uomo è morto nelle scorse ore all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Trentin, al momento dell’incidente, stava operando su un balcone di un’abitazione in costruzione quando è precipitato nel vuoto compiendo un volo di diversi metri. L’impatto gli aveva provocato traumi molto gravi.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni presenti. Sul posto erano intervenuti in pochi minuti i soccorsi sanitari, supportati anche dall’elisoccorso con l’équipe medica d’emergenza. Dopo le prime cure, il 63enne era stato trasferito d’urgenza al Santa Chiara di Trento.

Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono rimaste critiche fino al decesso, avvenuto nelle ultime ore. Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dell’infortunio.