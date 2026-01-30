LEVICO. Attimi di apprensione questa mattina, attorno alle 9.22, in via Fratte, a Barco di Levico, per un principio di incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

L’allarme è scattato dopo che del fumo ha iniziato a fuoriuscire da una camera da letto. A dare l’allerta sono stati anche i cani di famiglia, che, accorgendosi dell’anomalia, hanno cominciato ad abbaiare insistentemente. In casa si trovava un ragazzo di circa vent’anni, mentre i genitori erano presenti in un’altra stanza dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco volontari di Levico, Novaledo e Borgo Valsugana, con autobotte e autoscala, dal momento che la situazione iniziale faceva temere un incendio di maggiori dimensioni. È stata fatta arrivare anche un’ambulanza, a scopo precauzionale, per assistere il giovane, apparso particolarmente agitato.

Fortunatamente l’episodio si è rivelato un principio di incendio, già spento con un estintore prima che le fiamme potessero propagarsi. Presenti anche un ufficiale dei vigili del fuoco permanenti e il sindaco, intervenuto per seguire l’evoluzione della situazione.

A titolo precauzionale, tutte le persone presenti sono state fatte uscire dall’edificio. Sono in corso i controlli sui livelli di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione. Tra le ipotesi sulle cause, al momento, viene presa in considerazione la presenza di cenere. Accertamenti in corso.