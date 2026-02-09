TONADICO. Il Primiero è scosso per la morte di Ettore Turra, 40 anni, deceduto sabato durante un’uscita in montagna tra i versanti del Lagorai sopra Forte Buso. La notizia ha colpito profondamente la comunità, che in queste ore si sta stringendo attorno alla compagna Carolina, ai figli e ai familiari.



Dopo l’allarme scattato alle 12.30, alle ricerche hanno partecipato anche persone che lo conoscevano bene. In piazzola a Fiera di Primiero era presente il cognato Stefano Romagna, mentre sull’elicottero è salito anche il titolare della B e B Legno, Matteo Marsiletti, entrambi operatori del Soccorso alpino. È stato proprio Marsiletti a riconoscere in quota il giovane che stavano cercando.



«Da quindici anni non era solo un dipendente. Era un collaboratore prezioso», ha raccontato Marsiletti, mentre Romagna ha ricordato Turra come «un buono», prudente e legato alla montagna «con rispetto», sottolineando la necessità di pensare ora soprattutto alla compagna e ai bambini.



Parole confermate anche da Gianni Bonat, presidente del comitato Tonadighi Strighi, che ha ricordato la presenza costante di Turra nelle iniziative della frazione. Il funerale si terrà alle 14.30 a Tonadico.