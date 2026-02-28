PRIMIERO. Il 2026 è un anno simbolico per l’alpinismo primierotto: ricorrono i cinquant’anni dalla storica spedizione delle Guide Alpine Aquile di San Martino che nella primavera del 1976 raggiunsero la vetta del Dhaulagiri (8.167 metri), firmando la quarta ascensione assoluta della montagna e una delle prime italiane su un Ottomila. Un’impresa titanica, resa possibile anche grazie a una complessa organizzazione logistica che coinvolse 350 portatori e 20 sherpa, destinata a dare impulso allo sviluppo dell’alpinismo himalayano negli anni successivi.



Per celebrare l’anniversario è stato predisposto un articolato programma di iniziative che coinvolgerà scuole, residenti e turisti. Le Aquile hanno già avviato un ciclo di incontri negli istituti del comprensorio di Primiero, dove le guide protagoniste raccontano la spedizione attraverso filmati e diapositive originali dell’epoca, condividendo con gli studenti non solo gli aspetti tecnici ma anche le emozioni e il valore umano dell’esperienza. Tra i partecipanti alla spedizione ancora in vita impegnati con gli studenti ci sono Giampaolo Zortea, Silvio Simoni, Luciano Gadenz, Giampaolo Depaoli e Giampietro Scalet, oltre a Sergio Martini(quest’ultimo non appartenente alle Aquile), testimoni diretti di una pagina fondamentale della storia alpinistica trentina.



“Per noi ricordare un’impresa come quella del Dhaulagiri 1976 è grande fonte di soddisfazione – sottolinea il presidente delle Aquile, Mariano Lott –. Il nostro scopo, scritto anche nello statuto, è divulgare una pratica consapevole dell’alpinismo. Portare questa testimonianza agli studenti significa trasmettere un orgoglio che appartiene a tutto il nostro gruppo e a un’intera comunità, e che continua a ispirare le nuove generazioni”.



Momento centrale delle celebrazioni sarà la serata del 16 maggio all’Auditorium Intercomunale di Primiero, dedicata in particolare alla comunità locale, per rivivere il “50° anniversario della conquista del Dhaulagiri” attraverso immagini e video storici, ma soprattutto grazie al racconto dal vivo delle guide. Il programma estivo si inserirà invece nella tradizionale Festa delle Guide a San Martino di Castrozza.Venerdì 14 agosto, in Piazzetta Sass Maor, sarà allestita nel pomeriggio una mostra temporanea con fotografie e diapositive della spedizione. In serata la consueta fiaccolata “ecologica” dalla Cima Rosetta, con accompagnamento musicale e un momento speciale dedicato all’anniversario, arricchito dalla proiezione del reportage realizzato in occasione della posa di una targa commemorativa al bivacco delle Aquile. Sabato 15 agosto la giornata si aprirà con la Santa Messa accompagnata dal Coro Sass Maor di Primiero, la benedizione delle corde e del monumento alle Aquile, la sfilata e il pranzo sociale. Nel pomeriggio la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti alle famiglie delle guide partecipanti e dimostrazioni di arrampicata aperte al pubblico. In serata, nuova proiezione e testimonianze nella Sala Congressi.



Per l’occasione è inoltre in fase di realizzazione un docufilm dedicato all’impresa e sarà pubblicata una nuova edizione del diario del capospedizione Renzo Debertolis, prezioso documento che restituisce in presa diretta le emozioni e le difficoltà di quell’avventura che, a cinquant’anni di distanza, continua a rappresentare un patrimonio identitario per l’intera comunità di Primiero.