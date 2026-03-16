LEVICO. Nello storico parco asburgico delle Terme di Levico tre giornate dedicate al Tulipano inaugureranno la stagione degli eventi 2026. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il tulipano sarà protagonista: oltre 100 varietà con diverse tonalità di colore saranno esposte nel vivaio presso la serra e andranno a integrare le ricche fioriture dei 50.000 bulbi che adornano i prati del parco.



Informazioni storico-botaniche, note di coltivazione, laboratori, incontri letterari, mostre e visite botaniche animeranno le tre giornate. Nella serra del parco sarà inoltre visitabile una collezione di orchidee rare. Le attività proposte sono gratuite, l’ingresso è libero. Di seguito il programma.



Il tulipano fu introdotto in Occidente dall’ambasciatore austriaco presso la Sublime porta di Costantinopoli nel XVI secolo e presto divenne status symbol ricercato sul mercato al punto da raggiungere prezzi incredibilmente alti: un singolo bulbo poteva costare l’equivalente di sei mesi di paga di un lavoratore. Nel 1637 la domanda di bulbi sul mercato ormai eccedeva ampiamente l’offerta.



Non si vendevano più bulbi ma futures, titoli che impegnavano i produttori a fornire i preziosi fiori e in poco tempo si scatenò la prima bolla speculativa della storia. Il genere Tulipa, della famiglia delle Liliaceae, comprende ora un gruppo di bulbose fra le più diffuse nei giardini di tutto il mondo. Originario della Turchia, il tulipano ha un nome che deriva dal Turco tülbend=turbante.



Nelle tre giornate Michele Grieco, tecnico superiore del verde del parco, sarà a disposizione per curiosità e segreti di coltivazione del tulipano. Presso la serra del parco nei tre pomeriggi dal 10 al 12 aprile a partire dalle ore 15.00 si propone un laboratorio didattico-creativo rivolto ai bambini “Il segnaposto Tulipano”. Momenti di creazione ed esplorazione, seguiti da esperti educatori, con l’intento di stimolare la fantasia e la sensibilità nel rispetto dell’ambiente.

Si accede alle attività a rotazione senza iscrizione. Venerdì 10 ad ore 16.00 e sabato 12 ad ore 15.30 sono in programma i laboratori floreali con protagonista il tulipano “Centrotavola in stile organico” e “Mazzolino di primavera”. Gli incontri sono rivolti agli adulti e tenuti dalla floral designer Roberta Pellegrini. L’iscrizione è obbligatoria.



Nelle giornate di sabato alle ore 11.00 e 14.30 e domenica ad ore 11.00 e ore 15.30 si potrà partecipare alla visita storico-botanica al Parco delle Terme. Nella visita si narra la storia del parco, offrendo la possibilità di ammirare e conoscere i principali alberi e le distese di tulipani fioriti. Si conclude con un momento divulgativo dove si illustreranno note di coltivazione, suggerimenti e curiosità dei tulipani. L’iscrizione è obbligatoria: Parco delle terme di Levico: tel 0461 495788 – parco.levico@provincia.tn.it oppure APT Valsugana: tel 0461 727700 – info@visitvalsugana.it



Domenica 12 aprile ad ore 16.00 il programma si conclude con un incontro letterario dal titolo “I giardini delle scrittrici”. Lisa Orlandi de La Piccola Libreria di Levico Terme scoprirà attraverso le opere di Jane Austen, Emily Dickinson, Elisabeth von Arnim e Virginia Woolf le loro “stanza all’aperto”. Giardini come rifugi di quiete, laboratori sociali, spazi di botanica spirituale, luoghi-manifesto di indipendenza e stabilità.



Sarà inoltre visitabile la mostra “Spazi cólti: i giardini nella storia d’Occidente” allestita presso Villa Paradiso all’interno del parco. La mostra illustra l’evoluzione degli stili di giardino occidentale nelle diverse epoche storiche: dall'antichità al Medioevo, dall'Umanesimo all'Ottocento e fino alla contemporaneità. Orario d’apertura: 10.00-13.00 e 13.30-18.00.



Le attività proposte sono gratuite, l’ingresso è libero.



Presso la serra del parco sarà inoltre visitabile una collezione di orchidee rare che è stata donata al parco da privati. Le specie esposte spaziano dalle più rare orchidee, come la nera Fredclarkeara After Dark, alle più stravaganti, come l’orchidea ragno. L’inaugurazione della mostra è programmata per venerdì 10 aprile ad ore 14.30 e rimarrà aperta nelle tre giornate.