CARZANO. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 20,5 milioni di euro per potenziare il sistema idrico di Carzano, in Valsugana. Il progetto aumenta la capacità di accumulo dell’acqua usata per la produzione idroelettrica e per l’irrigazione. Il finanziamento è stato presentato questa mattina dal ministro Matteo Salvini durante la Cabina di regia per la crisi idrica. Fa parte del secondo stralcio del Pniissi, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Il progetto è affidato a Hydro Dolomiti Energia e prevede una nuova galleria che servirà anche come serbatoio di accumulo. Con questo intervento il volume utile delle riserve in quota passerà da circa 30mila a 67mila metri cubi. Si potrà così usare l’acqua in modo più flessibile.

L’infrastruttura serve sia alla produzione di energia sia alle esigenze irrigue del territorio del Lagorai. Secondo il ministero, poter trattenere più acqua permette di gestire meglio le risorse disponibili tra i diversi usi, soprattutto nei territori di montagna.

Il secondo stralcio del piano vale in tutto 896,5 milioni per 59 interventi in Italia. Con questi fondi il Pniissi supera 1,62 miliardi di euro. Il ministero calcola che, sommando anche il Pnrr e gli altri fondi nazionali per il settore idrico, le risorse per le infrastrutture idriche superano i 6,5 miliardi.

Ora servono ancora alcuni passaggi: l’intesa in Conferenza unificata, il decreto di ripartizione e le convenzioni con i soggetti che realizzeranno le opere.