CIMA D'ASTA. Un appiglio ha ceduto improvvisamente e il climber è precipitato per una decina di metri, finendo contro la parete. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 agosto, a Cima Trento, nel gruppo di Cima d'Asta.

A rimanere ferito è stato un climber piemontese di 39 anni, classe 1987, impegnato insieme a un compagno sulla via “Cariche elettrostatiche”. L'uomo si trovava al primo tiro e stava procedendo da primo di cordata quando un appiglio ha ceduto, provocando la caduta.

Durante il volo di circa dieci metri, il climber ha urtato contro la parete, riportando contusioni e ferite. È stato il compagno di scalata ad allertare il Numero unico per le emergenze 112 intorno alle 12.50.

La Centrale unica di emergenza ha richiesto l'intervento dell'elicottero, mentre gli operatori della Stazione del Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico si sono portati in piazzola, pronti a intervenire in supporto alle operazioni.

Il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria sono stati verricellati alla base della parete, dove si trovavano i due climber. Dopo le prime cure, il ferito è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti. Il compagno di cordata è invece riuscito a rientrare autonomamente.