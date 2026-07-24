CINTE TESINO. Si è conclusa oggi, sabato 25 luglio 2026, la settimana di attività del campeggio del gruppo giovanile della SAT Tesino, che ha coinvolto 70 ragazzi provenienti dal Tesino e dalla Bassa Valsugana. Alla giornata conclusiva, ospitata al centro sportivo di Cinte Tesino, ha preso parte anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha incontrato i giovani partecipanti e i numerosi volontari impegnati nell'iniziativa.

Maurizio Fugatti ha sottolineato il valore educativo dell'esperienza: «Iniziative come questa sono importanti per trasmettere ai nostri giovani l'amore per la montagna, il rispetto per il territorio, i principi ambientali e la conoscenza dei sentieri. Ma l'aspetto più significativo è il valore educativo di questa esperienza di vita, che i ragazzi si porteranno dentro come momento di divertimento, crescita e fratellanza». Il presidente ha inoltre ringraziato i volontari della SAT, definendoli «motivo d'orgoglio per tutto il Trentino».

Alla giornata finale erano presenti anche il sindaco di Cinte Tesino Leonardo Ceccato, i sindaci di Pieve Tesino, Castello Tesino e Bieno, il presidente della Comunità Valsugana e Tesino Claudio Ceppinati, la consigliera provinciale Stefania Segnana, il presidente della SAT centrale Cristian Ferrari, il presidente della SAT Tesino Andrea Coldebella, oltre ai rappresentanti delle associazioni locali, alle famiglie e agli accompagnatori dei ragazzi.

Andrea Coldebella ha evidenziato la crescita della sezione, passata dai circa 200 soci del 2023 agli attuali 450 iscritti. Un risultato favorito anche dall'espansione del gruppo giovanile, che oggi conta circa 100 ragazzi provenienti non solo da Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, ma anche da diversi comuni della Valsugana.

Nel corso della settimana i partecipanti hanno preso parte a numerose attività dedicate alla montagna e all'ambiente, curate dalla Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM), dalla Commissione Glaciologica e dal Gruppo Interventi Segnaletica (GIS) della SAT. Il programma ha previsto anche escursioni sul Monte Lefre e alla Baita della Pace sul Monte Mezza. La giornata conclusiva si è aperta con la messa celebrata da don Claudio Ferrari, seguita dal pranzo comunitario e da un momento ricreativo organizzato dalla Pro Loco di Cinte Tesino.