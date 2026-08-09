PRIMIERO. Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, 9 agosto, nel canyon della Val Noana, dove un’escursionista belga del 1985 è rimasta ferita dopo una caduta.

La donna stava percorrendo la forra insieme a un gruppo e si trovava tra la seconda e la terza pozza quando è scivolata, riportando un trauma a un arto inferiore. La richiesta di aiuto al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.

La Centrale unica di Trentino Emergenza ha attivato la Stazione Primiero del Soccorso alpino e speleologico. L’incidente è avvenuto vicino a un ponte che attraversa la forra e questo ha permesso di organizzare il recupero direttamente dall’alto.

Tre soccorritori, tra cui una sanitaria, hanno raggiunto il ponte. La sanitaria è stata calata per circa 30 metri fino all’escursionista, alla quale sono state prestate le prime cure. Dopo essere stata stabilizzata e sistemata sulla barella, la donna è stata recuperata fino alla strada.

Qui è stata affidata al personale dell’ambulanza e successivamente trasportata all’ospedale di Feltre per gli accertamenti e le cure.