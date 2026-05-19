LEVICO TERME. È caduto da un albero di ciliegio da un’altezza di circa tre metri ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.45 a Levico Terme, in località Santa Giuliana.

Il ferito è un uomo di 65 anni. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’autosanitaria e l’elisoccorso. L’uomo è sempre rimasto cosciente durante le prime fasi dell’intervento.

In supporto ai soccorritori sono arrivati anche i vigili del fuoco di Levico, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Il 65enne è stato quindi caricato sull’elicottero e trasferito al Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso.