BORGO VALSUGANA. Grave infortunio sul lavoro nei boschi della Val di Sella. Un boscaiolo di circa 40 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito e schiacciato da una pianta in località Dosso, nel territorio di Borgo Valsugana. L'allarme è scattato nelle ultime ore e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, con l'attivazione dell'elicottero. L'uomo è stato recuperato e trasferito in ospedale per le cure del caso.



Al momento non sono ancora note le sue condizioni né l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale sono in corso gli accertamenti. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni o immagini dal luogo dell'intervento.